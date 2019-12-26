Благовещенск, , 10:48 — REGNUM В Приамурье вакцинация животных от бешенства сопровождается административным преследованием лиц, отказавшихся прививать своих животных.

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Всего с начала 2019 года в Приамурье от опасного заболевания было привито более 91,4 тыс. голов сельскохозяйственных животных и 26,8 тыс. собак и кошек. При этом за отсутствие у собак прививки от бешенства и отказ владельцев от вакцинации в отношении хозяев составлено более 900 протоколов, пишет АмурИнфо.

Управление ветеринарии Приамурья считает недопустимым такое отношение к жизни животных, а также и к жизни людей с ними соприкасающихся.

«В настоящее время случаев бешенства среди домашних животных на территории региона не зарегистрировано. Однако среди диких животных — преимущественно лисиц — единичные случаи ещё фиксируются», — пояснил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Как сообщало ИА REGNUM, случай заражения вирусом бешенства был зафиксирован в Хабаровском крае.