Ставрополь, , 10:43 — REGNUM Власти Ставрополья рассчитывают до конца уходящего года обеспечить жильем всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в регионе. Все города и районы планируют по итогам 2019 года закрыть существующую очередь, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

«Все участники Великой Отечественной войны приобрели себе недвижимость, один ветеран в Ставрополе пока занимается подбором вариантов», — пояснил глава краевого минстроя Валерий Савченко.

В ведомстве отметили, что в 2019 году на обеспечение жильем ветеранов Ставрополье получило из федерального бюджета более 62 млн рублей. Это позволило решить жилищный вопрос 56 участников Великой Отечественной войны.

Финансирование программы в текущем году было увеличено втрое по сравнению с 2018 годом. В тот год жилье на Ставрополье приобрели для 18 ветеранов на общую сумму 18,2 млн рублей.

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