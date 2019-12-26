Москва, , 10:38 — REGNUM Большинство жителей России (30%) на новогодние каникулы в 2020 году планирую ходить в гости, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Планирует поехать в другой город/село России 28%, гулять на природе 23% и кататься на коньках, лыжах, санках и др. (20%).

Собирается работать 21% опрошенных. Проведут время в домашних делах 36%. Отправится в туристическую поездку за границу намерены 3% граждан РФ.

Опрос проведён в ноябре— декабре 2019 г. В опросе приняли участие граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, радость и ожидание перемен к лучшему испытывают в канун Нового года 55% жителей России.

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