Магас, , 10:35 — REGNUM В МВД Ингушетии могут назначить на должность начальника центра по противодействию экстремизму Ислама Эльджаркиева. Он приходится младшим братом убитого в Москве Ибрагима Эльджаркиева, пишет «Интерфакс-Юг».

По данным информагентства, назначение на должность нового руководителя Центра «Э» должно состояться в ближайшее время. Одним из кандидатов, рассматриваемых на этот пост, является Ислам Эльджаркиев. Он уже якобы даже отправился в Москву, куда его вызвали для согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, главный борец с экстремизмом в МВД Ингушетии был застрелен 2 ноября в Москве, куда он прибыл на учебу. Вместе с ним был убит его брат, работавший врачом в столичной клинике. По делу об убийстве арестованы 12 человек. Всего, по некоторым сведениям, число подозреваемых, проходящих по делу, составляет около 40 человек.

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