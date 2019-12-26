Ростов-на-Дону, , 10:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону введён режим повышенной готовности, в связи с чем спасатели переведены на усиленный режим работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в горадминистрации 26 декабря.

Наряду с тем, что спасатели будут обеспечивать безопасность в период новогодних каникул, управление по делам ГО и ЧС просит горожан и гостей донской столицы быть бдительными и соблюдать некоторые правила. В частности, при обнаружении подозрительного предмета не подходить к нему и незамедлительно сообщить о находке в экстренные службы.

Режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону будет действовать до 9:00 мск 9 января 2020 года.