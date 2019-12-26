Оренбург, , 10:32 — REGNUM В Ташлинском районе Оренбуржья восстановлено ограждение сельской школы. Сделать это удалось только после решения суда, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Старое ограждение пришло в негодность. На прилегающую к школе территорию могли свободно проходить любые граждане. Поначалу прокурор оказался бессилен: на его представление директор отказала, заявив, что денег нет. Сотрудник надзорного ведомства был вынужден обратиться в суд.

Суд и сказал решающее слово. Сейчас территория школы обнесена новым забором.