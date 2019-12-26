Батуми, Грузия, , 10:32 — REGNUM Скандалом закончились выборы нового муфтия, которые прошли 25 декабря в Батуми. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

Пятилетний срок предыдущего муфтия Беглара Камашидзе истек. Он представил три кандидатуры на свое место. Камашидзе руководил заседанием и потребовал от представителей СМИ покинуть зал на время голосования.

По данным журналистов, Совет мусульман Батуми выбрал новым муфтием Адама Шантадзе. Он получил 12 из 19 голосов. После того, как победитель голосования был объявлен, из Управления мусульман Грузии вышли советник муфтия Темур Горгадзе, глава пресс-службы Отар Надирадзе, руководитель издательства муфтията Гела Гогитидзе и глава комитета образования Резо Микеладзе.

Горгадзе и Микеладзе журналистам объяснили свой поступок тем, что Шантадзе якобы выбран по требованию Службы государственной безопасности (СГБ), и его избрание не в интересах мусульман.

«Выборы муфтия должны были состоятся полтора месяца назад, все это время СГБ подыскивало подходящую для них кандидатуру, вчера в час ночи они позвонили членам Совета мусульман, сам муфтий вчера узнал об этом, что его выбирают. Эта организация основана СГБ и это ведомство ею управляет», — заявил Горгадзе.