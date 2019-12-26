Владивосток, , 10:31 — REGNUM Новым начальником уголовного розыска в УВД Приморья стал полковник полиции Дмитрий Полоскин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВД Приморья.

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Ранее полковник Полоскин шесть лет руководил отделом по борьбе с организованной преступностью. Правоохранитель окончил Дальневосточный юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция», получив квалификацию «юрист». В 2002 году начал службу в отделе уголовного розыска отдела милиции УВД Ленинского района города Владивостока в должности оперуполномоченного.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет подтвердил информацию о задержании начальника уголовного розыска УВД Приморья полковника полиции Андрея Миляева, которого подозревают в получении взятки в размере 5 млн рублей.