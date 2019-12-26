Красноярск, , 11:16 — REGNUM Объявление о продаже деревни Васильевка в Идринском районе Красноярского края было удалено с сайта по продаже недвижимости. Об этом 26 декабря сообщает региональный портал Newslab.ru.

Журналисты, обнаружившие, что «объявление снято с публикации автором или срок его подачи истек», предполагают, что это было сделано в связи с возникшим резонансом и вниманием со стороны Следственного комитета РФ, в том числе его главы Александра Бастрыкина, поручившего краевому следственному управлению провести проверку.

Ранее ряд СМИ сообщал, что предприниматель из Красноярского края объявил себя «хозяином» целого посёлка и выставил его на продажу. Покупателям предлагались не только животноводческий комплекс, но даже дома вместе с жителями.

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