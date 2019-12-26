Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM Жителю Ленобласти, 46-летнему Андрею Бовту, в доме которого в деревне Химози Гатчинского района правоохранительными органами были изъяты шесть несовершеннолетних детей и множество оружия, предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 декабря в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленобласти.

Самые тяжелые обвинения связаны с педофилией. Андрей Бовт обвиняется в изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении одной потерпевшей — 13-летней дочери.

Кроме того, Бовт обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст.222.1 УК РФ в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Напомним, в его доме нашли несколько автоматов и пистолетов, пулемет, большое количество патронов и взрывные устройства.

Как сообщалоИА REGNUM, 18 декабря Андрея Бовта Гатчинский городской суд отправил под стражу на два месяца, несмотря на то, что он заявил о своей невиновности.

Изъятые из семьи дети будут помещены в детские учреждения, пройдут курс психологической и социальной реабилитации. Двум старшим совершеннолетним сыновьям помогут с работой и жильем.

Расследование уголовного дела продолжается.