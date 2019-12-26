Магас, , 10:10 — REGNUM В Ингушетии признана виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере бывший главный бухгалтер филиала ФГБУ «Россельхозцентр». Пользуясь своим служебным положением, 60-летняя сотрудница присвоила более 2,8 млн рублей и стала фигурантом уголовного дела, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде установили, что в течение трех лет — с 2015 по 2018 годы — главный бухгалтер, направляла в Фонд социального страхования заведомо ложные сведения о якобы наступивших страховых случаях по беременности и родам. Поступившие средства злоумышленница снимала со счетов и присваивала себе.

Был выявлен также еще один факт мошенничества, связанный с тем, что главбух как бы случайно начислила двум сотрудницам учреждения лишние денежные средства на общую сумму свыше 50 тыс. рублей. Потом она объясняла, что деньги начислены ошибочно и требовала возвратить их.

Суд вынес наказание бывшему бухгалтеру Россельхозцентра в виде лишения свободы сроком на три года. С учетом признания вины обвиняемой наказание признано условным. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере 30 рублей и возместить нанесенный ущерб.