Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM Полковник юстиции, первый замглавы СКР по Свердловской области Михаил Бусылко отстранён от должности. Соответствующий указ подписал президентом РФ Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

29 ноября 2019 года Бусылко задержали представители ФСБ при получении крупной взятки от адвоката Владимира Вострецова.

Сейчас полковник находится под домашним арестом. Ему вменяют получение взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2019 года генпрокурор РФ Юрий Чайка постановил провести служебную проверку в отношении свердловского зампрокурора Дмитрия Чуличкова. Чуличков может быть связан с уголовным делом о коррупции, по которому проходит Бусылко.

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