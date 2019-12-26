Чебоксары, 26 декабря 2019, 10:01 — REGNUM Глава МЧС Чувашии Вениамин Петров «лично доволен» итогами уходящего 2019 года, так как в республике снижается число погибших при пожарах и в результате происшествий на воде. Вместе с тем министр считает, что нужно усилить профилактическую работу. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, оценивая итоги года.
Отвечая на вопрос о том, чего не хватило Чувашии, министр подчеркнул, что необходимо усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения, чтобы сократить число погибших — как при пожарах, так и на воде, в ДТП:
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