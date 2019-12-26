Хабаровск, , 10:04 — REGNUM По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Хабаровском крае будет морозно, температура воздуха опустится до — 26 градусов, а в северных районах до — 40 градусов, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточном УГМС.

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В предпоследний день декабря в Хабаровском крае выпадет снег, и на некоторое время потеплеет, но уже 31 декабря похолодает. Морозная погода будет оставаться и в первые дни января.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока новогодняя ночь будет морозной и ветреной.