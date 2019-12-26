Красноярск, , 10:05 — REGNUM Жительница Красноярского края, оформившая ипотеку на чужого человека и укравшая 1,5 млн рублей, приговорена судом к полутора годам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Как установил Курагинский районный суд, женщина, работавшая в Курагинском отделении «Россельхозбанка» старшим экономистом, в 2014 году обманным путём оформила ипотечный кредит на имя местной жительницы. После чего похитила принадлежащие банку 1,5 млн рублей.

В сообщении говорится, что несмотря на непризнание подсудимой своей вины, тщательная работа следствия, предъявившего суду убедительные доказательства, позволила вынести обвинительный приговор.

Бывшая работница банка была признана виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорена судом к отбыванию наказания в виде полутора лет колонии общего режима и штрафа 200 тысяч рублей.

Подсудимая решила обжаловать приговор.