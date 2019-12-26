Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM Свердловские власти распорядились перевести на усиленный режим работы все предприятия жизнеобеспечения региона в новогодние праздники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики области.

Усиленный режим продлится с 1 по 8 января 2020 года.

Кроме того, в каждой организации ЖКХ и энергетического комплекса подготовлены аварийно-восстановительные бригады. Группы будут готовы восстановить снабжение газом, теплом и электричеством для тех, кто по каким-то внештатным причинам был отключен от данных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, около 20 тысяч жителей свердловчан рискуют встретить Новый год с арестованными счетами. Перед праздниками задолженность жителей региона за энергоресурсы составляет более одного миллиарда рублей.

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