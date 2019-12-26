Багдад, , 10:01 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака с начала 2019 года обнаружили 18 массовых захоронений, об этом 25 декабря сообщает Kurdistan.ru.

В обнаруженных братских могилах находятся тела людей, убитых боевиками «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в период с 2005 по 2010 годы.

Большая часть захоронений обнаружена в провинциях Наджаф, Дикар, Анбал, а также Дияла.

Напомним, после вторжения в 2003 году в Ирак вооруженных сил США, страна не прекращает борьбу с терроризмом. Долгие годы здесь регулярно происходят теракты, в которых гибнет мирное население.

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