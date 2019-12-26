Уфа, , 09:59 — REGNUM Проверку по факту предоставления пожилой женщине непригодного жилья проводят следователи Башкирии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, летом текущего года пожилой женщине, которая нуждалась в жилом помещении, администрация Благовещенского района выделила жилую комнату в здании бывшей школы в деревне Федоровка.

Отмечается, что надзорные ведомства установили, что данное помещение не отвечает требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 285 и ст. 293 УК РФ.

В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют причины признания данного помещения пригодным для проживания и перевода его в статус жилого.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации района.

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