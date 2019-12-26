Ставрополь, , 09:52 — REGNUM В изнасиловании ребенка признан виновным 34-летний житель Петровского городского округа Ставропольского края. Жертвой насильника стала его собственная малолетняя дочь, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе СК РФ по региону.

Установлено, что с декабря 2014 по октябрь 2016 года осужденный неоднократно совершал насилие в отношении своей восьмилетней дочери. В декабре 2017 года он предпринял еще одну попытку, но «по независящим от него обстоятельствам не довел свой преступный умысел до конца».

Приговором суда отцу-насильнику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 32-летнего жителя Ставрополья признали виновным в изнасиловании семилетней дочери и 12-летнего брата бывшей супруги. Суд приговорил его к 14 годам колонии строго режима.