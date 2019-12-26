Брянск, , 09:51 — REGNUM Традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек прошёл 25 декабря в Брянске, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Это финальный тур конкурса «Самый-самый Дед Мороз», после которого сказочные персонажи помогли зажечь главную городскую ёлку.

Главная ёлка Брянска Пресс-служба администрации города

От Театральной площади в сквер имени Карла Маркса прошли 16 пар участников — школьников и студентов ссузов и вузов. Здесь сказочных персонажей наградили почётными грамотами и сладкими подарками. Каждую студенческую пару отметили в разных номинациях, а у школьников первое место в 2019 году занял Дед Мороз из школы №3, а лучшая Снегурочка учится в школе №59. Участники парада с коллективом барабанщиц и городским духовым оркестром прошли маршем до Круглого сквера к главной городской ёлке и зажгли на неё огни.

Конкурс проводит Советская районная администрация города с 2007 года. По условиям состязания получить звание «Самый-самый Дед Мороз» можно только в паре со Снегурочкой.