Пермь, , 09:46 — REGNUM Бывший руководитель управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский остаётся в СИЗО. Краевой суд отказался менять избранную ему меру пресечения,

Ранее изменить меру пресечения просил представитель подрядчика Илья Козырев. Но и он оставлен судом в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, Левинский был арестован 18 декабря до середины февраля. Следователи считают, что он может быть причастен к пропаже 130 млн рублей, которые были выделены на строительство зоопарка.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава пермского управления капстроительства обжаловал свой арест