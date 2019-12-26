Париж, , 09:45 — REGNUM Согласно исследованию французской компании OpinionWay, каждый второй житель Франции готов перепродать свои рождественские подарки, сообщает Le Figaro.

«В полдень 25 декабря платформа Rakuten, предназначенная для продажи и покупки товаров онлайн, насчитывала уже более 500 тыс. размещенных объявлений против 300 тыс. в прошлом году», — заявила директор по маркетингу Элисон Бутуай, ожидающая более миллиона объявлений в конце дня.

На платформе уже представлены самые продаваемые в этом году подарки, а именно, наборы Lego, видео и настольные игры.

Издание отмечает, что это явление «встречается всё более широко, поскольку все больше и больше людей перепродают что-либо в интернете».

По данным исследования, 43% опрошенных намерены использовать сумму от продажи подарков для «экономии», и 23% — для «финансирования Рождества».

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет, который граждане Франции готовы выделить на рождественские подарки, увеличился в 2019 году до 355 евро.

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