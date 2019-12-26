Ставрополь, , 09:47 — REGNUM На Ставрополье продолжается реализация программы целевого набора в медицинские образовательные учреждения. Она, как ожидается, позволит до 2024 года привлечь на работу в лечебные учреждения края более 1,7 тыс. молодых специалистов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края по итогам его рабочей встречи с министром здравоохранения региона Виктором Мажаровым.

Руководитель ведомства доложил, что количество обучающихся по целевому набору на Ставрополье постепенно увеличивается. В текущем году, по его словам, в медицинский вуз поступили 312 человек, что является наивысшим показателем.

Губернатор Владимир Владимиров поручил краевому минздраву проработать возможности для расширения поддержки целевого обучения будущих медиков. Сделать это необходимо за счет средств регионального бюджета.

Программа целевого набора стартовала на Ставрополье в 2014 году. В текущем году состоялся ее первый выпуск — 160 молодых специалистов пришли на работу в лечебные учреждения тех районов, откуда из направляли на учебу.