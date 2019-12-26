Припять, Украина, , 09:32 — REGNUM На Украине в городе Припять, пострадавшем во время катастрофы на Чернобыльской атомной станции, установили новогоднюю ёлку, сообщил 25 декабря телеканал Zik.

По данным журналистов, ель поставили в центре города, напротив заброшенного Дворца культуры «Энергетик».

В акции приняли участие бывшие жители города, которые украсили дерево игрушками и своими детскими фотографиями.

Припять расположена в трёх километрах от Чернобыльской атомной станции. До аварии в городе проживали более 45 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по ноябрь 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетило рекордное число туристов — около 107 тыс. человек.

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