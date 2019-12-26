Кампала, , 09:29 — REGNUM Семь игроков из сборной Эритреи по футболу пропали без вести после игры на турнире в Уганде. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителя региональной футбольной ассоциации CECAFA.

По словам Роджера Мулиндвы, футболисты из Эритреи исчезают во время выездных матчей во второй раз за два месяца. Он добавил, что у семи игроков, похоже, были строгие меры безопасности в отеле, где они остановились после матча.

Как передают журналисты агентства, немедленного комментария от правительства Эритреи получено не было. Остальная часть команды вернулась домой, проиграв сборной Уганды со счетом 3:0 в финале Старшего кубка вызова CECAFA Senior Challenge Cup.

Напомним, десятки эритрейских спортсменов отказались возвращаться домой или исчезли во время соревнований за границей в течение последнего десятилетия, часто в попытке получить убежище. Тысячи эритрейцев бегут из своей страны каждый год, ссылаясь на политические репрессии и длительный призыв на военную службу.

Напомним, что в октябре 2019 г. пять эритрейских игроков исчезли из своего отеля во время другого турнира CECAFA в Уганде.