Сеул, , 09:27 — REGNUM В октябре 2019 года число новорождённых в Южной Кореи сократилось на 3,1%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в октябре текущего года в стране родилось 25 648 ребёнка, что на 826 малыша меньше, чем в том же месяце 2018 года.

Известно, что это самый низкий октябрьский показатель с 1981 года. В период с января по октябрь общее число новорождённых сократилось на 7,5%, до 257 065 детей.

Количество браков составило 20 331, что на 7% меньше по сравнению с октябрем 2018 года, а количество разводов — на 6,5%

Также в октябре текущего года в стране было зафиксировано 25 520 смертей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.