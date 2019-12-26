Красноярск, , 09:31 — REGNUM Вечером 25 декабря с красочным фейерверком открылась главная новогодняя ёлка Красноярска — самая высокая в России. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

На острове Татышев, где на открытие ледового городка собрались сотни красноярцев и гостей краевой столицы, выступали творческие коллективы города. С наступающим Новым годом всех пришедших на праздник поздравил красноярский градоначальник Сергей Ерёмин.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг самых высоких главных ёлок в странах СНГ возглавила 40-метровая ёлка в столице Туркмении Ашхабаде. На втором месте — главная ёлка в Ереване (Армения) — 37 метров, на третьем — в Ташкенте (Узбекистан) — 36 метров.

Высота главной ёлки в Москве составляет 27 метров.

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