Нерюнгри, Якутия, , 09:17 — REGNUM В Якутии подвели итоги фотоконкурса «Лучшая ёлка Якутии — 2020» среди муниципальных районов в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии».

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Заявки на участие в конкурсе поступили от 14 районов республики.

Большинством голосов лучшей признана ёлка Нерюнгринского района. Жюри учитывало световое и художественное оформление, наличие рядом ледяных фигур и прочей новогодней атрибутики, пишет «YSIA.RU».

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге построили сказочный хвойный городок с горками и фотозоной из 30 ёлок разной высоты.