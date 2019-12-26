Париж, , 09:10 — REGNUM Движение общественного транспорта в регионе Иль-де-Франс и Париже будет по-прежнему нарушено в четверг, 26 декабря, во время 22-го дня забастовки против пенсионной реформы, передает BFM TV.

Согласно источнику, движение поездов в парижском метро улучшится по сравнению с предыдущим праздничным днем. Будет открыто одиннадцать линий метро.

Автоматические линии метро 1 и 14 будут работать в обычном режиме. Линии 3, 4, 7, 8 и 10 будут работать частично в часы пик, линии 2 и 11 будут открыты в утренние часы, и линия 12 — в вечерние часы.

Движение региональных поездов также будет частично восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря пользователям парижского метро приходилось обходиться только двумя открытыми линиями.

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