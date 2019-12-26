, 09:07 — REGNUM В Москвы по Тверской улице 27 декабря в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет парад Дедов Морозов, сообщается на портале мэра столицы.

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К новогоднему шествию приглашают присоединиться всех желающих. Для участия надо нарядиться в костюм Деда Мороза или в костюм новогоднего волшебника из других стран.

Парад Дедов Морозов пройдет под бразильскую музыку в сопровождении оркестра барабанщиков Samba de Primeira. По окончании шествия проведут конкурс на самые креативные костюмы Дедов Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционный парад Дедов Морозов пройдет в Уфе.

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