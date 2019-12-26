Курган, , 09:04 — REGNUM Департамент здравоохранения Курганской области отказал жителям отдалённого посёлка Кургана в педиатре. Об этом сообщает 45.ru.

Напомним, жители посёлка Увал, расположенного в черте Кургана, просят назначить педиатра в местный фельдшерско-акушерский пункт.

Садовые товарищества Увала обживаются и ширятся. Курганские семьи здесь живут круглый год. В посёлке есть детский сад, школа, колледж. Но нет педиатра. Родителям приходится везти детей на приём к врачу в поликлинику с пересадками. А в садовые товарищества врачи не приходят на вызов к детям.

В департаменте здравоохранения региона пояснили изданию, что в посёлке Увал живут 615 детей. До Кургана всего пять километров, и «транспортная доступность для жителей посёлка хорошая».

«Организовать медицинское обслуживание детей, проживающих в поселке Увал, на территории самого поселка не представляется возможным в связи с отсутствием необходимого помещения, отвечающего санитарным требованиям для приёма детей», — заявили в региональном депздраве.

А садовые товарищества вообще не учитываются при формировании педиатрических участков, поэтому врачи не должны туда ходить. Экстренную медпомощь жители СНТ могут получить от сотрудников «скорой». Для оказания участковой помощи педиатра направлен запрос на возведение модульного, специально оборудованного здравпункта.