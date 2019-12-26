Москва, , 08:54 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека развеяла миры и привела интересные факты о признаках гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Гриппа без высокой температуры не бывает. При заболевании не бывает насморка. Вирус гриппа не боится морозов. Заболеть гриппом можно, получив зарплату или сняв деньги с пластиковой карты.

Чтобы не заболеть гриппом, нужно принимать витамины и есть больше лука, чеснока, квашеной капусты и лимонов. Аспирин при гриппе может привести к смерти. Прививка не дает 100%-ную гарантию. Ведомство приводит и другие интересные факты.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в целом отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за исключение нескольких регионов.

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