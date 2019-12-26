Москва, , 08:53 — REGNUM На празднование Нового года жители России планируют в среднем потратить около 10,5 тыс. рублей. Из этой суммы на подарки родным и друзьям предполагается выделить 4,2 тыс. рублей, ещё в 3,9 тыс. рублей обойдётся новогодний стол. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

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При этом отмечается, что по сравнению с 2018 годом новогодние траты граждан страны сократились на 24%, или 3 тыс. рублей. Годом ранее эта сумма составляла 13,7 тыс. рублей.

В качестве презентов на Новый год жители страны планируют дарить конфеты, спиртное и деликатесы (25%). 22% опрошенных подарят сувениры, игрушки, парфюмерию и косметику (по 21% соответственно). Опрос показал, что 17% респондентов вообще не намерены дарить подарки.

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При этом на Новый год в качестве подарка граждане России больше всего хотя получить путевку на отдых (11%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (10%).

Добавим, в телефонном опросе, проведённом в ноябре — декабре 2019 года, приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным соцопросов, отмечать Новый год планирует подавляющее большинство граждан РФ — 85%. При этом большая часть встретит этот праздник дома (65%).

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