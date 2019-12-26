Владикавказ, , 08:52 — REGNUM В Северной Осетии введены ограничения для проезда большегрузов через пропускной пункт «Верхний Ларс» в сторону Грузии. Запрет введен с 22:30 25 декабря в связи с непогодой, не позволившей обеспечить безопасное передвижение транспортных средств.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по РСО-Алании от 26 декабря.

Время снятия ограничения пока неизвестно, поэтому в спасательном ведомстве рекомендуют водителям воздержаться от поездок в данном направлении и следить за информацией о складывающейся обстановке в пункте пропуска.

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Напомним, КПП «Верхний Ларс» является единственным пунктом пропуска через государственную границу России в сторону Закавказья. Ежегодно в зимнее время года из-за непогоды пропуск автомобилей через него на время закрывается. Иногда возникают многокилометровые очереди, в которых водители проводят по нескольку дней.