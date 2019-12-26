Москва, , 08:58 — REGNUM Самым популярным в 2019 году в России музыкантом стал Филипп Киркоров, самым популярным писателем — Александр Пушкин. Таковы итоги опроса, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Киркорова больше всего запомнили в уходящем году 5% опрошенных. Почти такой же результат, около 5%, у Дениса Мацуева и Аллы Пугачёвой. Ещё 3% назвали Сергея Лазарева, по 2% — Полину Гагарину и Сергея Шнурова.

Пушкина назвали самым известным писателем 2% опрошенных, примерно 1% запомнились Дарья Донцова, Захар Прилепин и Виктор Пелевин.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми популярными российскими актёрами респонденты назвали Александра Петрова и Константина Хабенского.

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