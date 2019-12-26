Париж, , 08:41 — REGNUM На юге Франции температура воздуха достигла 20 °C и на Французской Ривьере многие жители даже попытались искупаться в Рождество, передает BFM TV.

В метеорологической службе Météo-France заявили, что не удивлены такому мягкому декабрю.

«Такая температура уже встречалась в прошлом», — заверил синоптик Стивен Тестелин, добавив, что «примечательно, больше, продолжительность теплого месяца».

По его словам, если глобальное потепление играет роль, оно не является главной причиной. Западные, океанические потоки в течение декабря привели к тому, что температура воздуха стала выше средней.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенного институтом CSA, почти 59% жителей Франции не намерены экономить на рождественских подарках.

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