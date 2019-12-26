Джуба, , 08:46 — REGNUM Папа Римский Франциск и два других религиозных лидера в среду, 25 декабря, направили чрезвычайное рождественское обращение к лидерам Южного Судана, призывая их сдержать свое обещание сформировать по крайней мере переходное единое правительство в начале следующего года. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, краткое послание было подписано папой Франциском, международным лидером англиканской церкви архиепископом Джастином Уэлби и преподобным Джоном Чалмерсом, бывшим модератором Генеральной Ассамблеи Церкви Шотландии.

В послании три религиозных лидера заявили, что молятся об «обновленной приверженности пути примирения и братства». Они также заявили, что хотят показать политическим лидерам «нашу духовную близость, когда вы стремитесь к быстрому выполнению Мирных соглашений».

Как отмечают журналисты, Южный Судан, самая молодая нация в мире, в основном христианская страна, и стабильный мир позволит папе Римскому посетить ее, что он надеялся сделать в 2020 году.

Напомним, что в прошлом месяце президент Южного Судана Сальва Киир и бывший лидер повстанцев Риек Мачар отложили формирование единого правительства на 100 дней после крайнего срока 12 ноября, который сам по себе был продлением первоначального срока формирования правительства в мае 2019 года. По словам репортеров, лидеры согласились сформировать переходное единое правительство, если им не удастся разрешить все разногласия до конца февраля.

По информации агентства, сообщение религиозных лидеров является необычным, потому что в Рождество Папа обычно объединяет призывы к миру во всем мире в своем обращении «Urbi et Orbi» (к городу и миру).

Как отмечают журналисты, в апреле 2019 года, за несколько недель до установленного срока формирования правительства, Киир, Мачар и другие политики прибыли в Ватикан для религиозного искупления. В последний день церемонии папа Римский драматическим жестом встал на колени у ног ранее воюющих лидеров, призывая их не возвращаться к гражданской войне, которая закончилась в 2018 году.

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