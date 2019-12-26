Тбилиси, , 08:56 — REGNUM На счета телекомпаний «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» министерство финансов Грузии 25 декабря выставило инкассовые поручения в связи с их задолженностью по налогам. Об этом заявили в пресс-службе минфина страны, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

В финансовом ведомстве пояснили, что данные меры были применены, поскольку у каналов начала копиться текущая задолженность по налогам. По заявлению представителей минфина, налоги не поступали от трех компаний с 1 октября.

Пресс-служба министерства финансов подчеркивает, инкассо не связано с многолетней задолженностью, по реструктуризации которой идут переговоры.

Инкассо от налоговой службы, наложенное на счет — это документ обязывающий банк-держатель счета все деньги, поступающие на данный счет, перечислять на погашение задолженности, размер которой указан в инкассовом поручении.

Стоит отметить, что за день до этого министерство финансов Грузии напомнив, о накопившихся долгах, потребовала также от телеканалов оплатить текущую задолженность. На это должникам отводился один день.