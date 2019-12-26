Москва, , 08:38 — REGNUM Радость и ожидание перемен к лучшему испытывают в канун Нового года 55% жителей России. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Со спокойствием и уверенностью провожают 2019 год 24% респондентов. Усталость ощущают 20% опрошенных, волнение и грусть — по 10%, разочарование — 8%.

При этом 47% назвали уходящий год в целом хорошим для себя и своей семьи, 33% — скорее трудным, 12% — плохим, очень тяжелым. В целом хорошего ждут от 2020 года 49% опрошенных, 23% настраиваются на трудности, 21% надеется на удачу, а 3% ждут от него только плохого.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в ноябре и декабря 2019 года, участие в нём приняли 1600 человек старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, другой опрос показал, что жители России считают главными событиями уходящего 2019 года повышение пенсионного возраста и открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту.

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