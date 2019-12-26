Москва, , 08:37 — REGNUM Сегодня, 26 декабря, президент России Владимир Путин в преддверии Нового года примет участие в торжественном вечере в Большом театре, сообщается на сайте Кремля.

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На новогоднее мероприятие приглашены члены правительства, представители Совета Федерации и депутаты Госдумы РФ.

В этот вечер на сцене Большого театра покажут одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Бриллианты».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Владимир Путин накануне Нового года на сцене Большого театра смотрел балет «Щелкунчик» .

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