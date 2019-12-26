Нижний Новгород, , 08:36 — REGNUM В официальном аккаунте губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в соцсетях, о создании которого он заявил 25 декабря 2019 года, появились первые жалобы от нижегородцев. Среди оставленных сообщений — просьбы о помощи, сообщения о нарушениях, а также комментарии по манере общения самого Никитина с районными главами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в ноябре 2019 года во время рабочей поездки в Дальнеконстантиновский район губернатор раскритиковал местные власти, досталось порция критики и главе района Александру Чуевскому.

Об открытии первого официального аккаунта в соцсетях Глеб Никитин сообщил 25 декабря во время отчёта об итогах 2019 года.

«Ежедневно я читал десятки проблемных сообщений из соцсетей. В каких-то случаях оперативно реагировал, направлял ссылки министрам регионального правительства и главам муниципалитетов», — написал Никитин на своей странице, отметив, что при необходимости на некоторые жалобы будет давать личные поручения.

Буквально за сутки на странице губернатора появился десяток сообщений от жителей региона. В них главу региона уже пригласили в Варнавинский район — инкогнито, чтобы «пыль в глаза», что всё хорошо, не накидали.

«Проедемся по нашим дорогам, посмотрим на развалины ферм и организаций, посчитаем количество пилорам, пообщаемся с населением. В общем проведём время культурно и без пафоса, а главное почувствуем всю прелесть отдалённых сёл и посёлков, и всю боль за то, куда всё делось, и что осталось», — пишет автор губернатору.

Жители Советского района Нижнего Новгорода попросили обратить внимание «на работу коммунальных служб или Теплоэнерго», так как «за этот отопительный сезон в Советском районе уже три раза отключали отопление».

Были также жалобы на состояние школы №3 в Нижнем Новгороде — «ремонт внутри, да и снаружи, не проводили долгое время», авторы выражали претензии главе администрации Бутурлинского района, жаловались на дороги, спрашивали, как молодой семье получить ипотеку, поздравляли с предстоящими праздниками и уточняли, будут ли прямые эфиры через аккаунт.