Ставрополь, , 08:37 — REGNUM Уголовное дело о самоуправстве возбудили на Ставрополье против члена территориальной избирательной комиссии по Прикубанскому району Карачаево-Черкесии. Ему вменяют в вину угрозы и избиение партнера по бизнесу, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе краевого управления СК РФ.

По данным следствия, подозреваемый и его знакомый договорились вместе начать предпринимательскую деятельность. Однако впоследствии между ними стали возникать разногласия по поводу возмещения убытков по бизнесу.

С октября 2018 до августа текущего года подозреваемый, требуя от компаньона 7 млн рублей, систематически угрожал ему и членам его семьи по телефону. Кроме того, в августе 2019 года он несколько раз ударил потерпевшего и угрожал ему физической расправой.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Расследование продолжается.