Сеул, , 08:31 — REGNUM В ноябре 2019 ода по Южной Корее мигрировало более 500 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в ноябре текущего года число людей, мигрирующих по стране, составило 566 тыс. человек, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что это самый низкий показатель за последние 43 года с ноября 1976 года.

Известно, что чистый приток населения был зафиксирован в восьми городах и провинциях, включая Седжон и провинции Кёнгидо и Чолла-Намдо, а чисты отток населения был зафиксирован в девяти городах и провинциях, включая Сеул, Тэгу и Пусан.

Кроме того, число людей, переехавших из городов в провинции, сократилось на 9%, до 387 тыс. человек.

Специалисты отмечают, что сокращение численности мигрирующего населения связано со старением населения и сокращением предложения.