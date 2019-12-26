Москва, , 08:29 — REGNUM Жители России считают главными событиями уходящего 2019 года повышение пенсионного возраста в России и открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом свидетельствуют данные итогового опроса общественного мнения Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Топовыми событиями в масштабах страны респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%)», — приводит ТАСС результаты опроса.

При этом главным международным событие жители России считают улучшение обстановки в Сирии. Также в тройку главных для российских граждан международных событий вошли встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и выборы украинского президента 2019 года (оба по 3%).

Помимо этого, главным скандалом года в России считается допинговый скандал и отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах (7%), пенсионная реформа и коррупция (оба по 4%).

Три главные победы уходящего года — это фигурное катание (7%), ситуация в Сирии (5%) и запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту (2%).

Всероссийский инициативный опрос общественного мнения был проведен в ноябре-декабре 2019 года с участием граждан России возрастом старше 18 лет. Было опрошено 1600 респондентов с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

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