Париж, , 08:13 — REGNUM Генерал Жан-Луи Жоржлин, отвечающий за реконструкцию собора Нотр-Дам в Париже, попросил зарплату 14 000 евро в месяц, передает BFM TV.

После пожара в соборе Парижской Богоматери Жан-Луи Жоржлин, католик и бывший генерал французской армии, был назначен президентом Франции Эммануэлем Макроном для наблюдения за ремонтными работами.

Согласно источнику, Жан-Луи Жоржлин потребовал зарплату 14 000 евро в месяц. Сумма, которая будет добавлена к его пособию, которое оценивается выше 5000 евро.

После общего возмущения запрошенная сумма была быстро опровергнута государственным учреждением, отвечающим за ремонт собора Нотр-Дам.

Как сообщало ИА REGNUM, реставрация собора Парижской Богоматери, пострадавшего при пожаре, вероятно, начнётся в 2021 году, и ещё три года после этого потребуется, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор.

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