Токио, , 08:04 — REGNUM Гражданин Китая, который был осужден японскими властями за убийство семьи в 2003 году, казнен 26 декабря в Японии. Об этом рассказала журналистам на пресс-конференции министр юстиции страны Масако Мори, передает телеканал NHK.

Приговор подсудимому был вынесен еще в 2011 году. Мори добавила, что приняла решение о приведении приговора в действие после тщательного и долгого рассмотрения материалов дела.

Напомним, студент из КНР Вэй Вэй вместе с двумя другими китайскими гражданами совершил в 2003 году ограбление и убийство японской семьи в городе Фукуока. Полиция Японии арестовала студента, а двоим соучастникам удалось сбежать в Китай, где они были арестованы китайскими правоохранителями и предстали перед правосудием КНР. В Китае одни преступников из был казнен, а другой — получил пожизненный срок заключения.

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