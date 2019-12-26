Красноярск, , 07:50 — REGNUM Бывший исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев, подозреваемый в получении взятки, арестован судом на два месяца. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Гутаеву решением суда была избрана мера пресечения — содержание под стражей с 25 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев был отстранен от работы. Его подозревают в получении взятки.

Гутаев приступил к исполнению обязанностей прокурора города Норильска в 2018 году.

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