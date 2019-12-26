Москва, , 07:50 — REGNUM Московский суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщил 26 декабря источник в правоохранительных органах.

«Общая стоимость (арестованного имущества) составляет несколько млн рублей», — цитирует ТАСС собеседника.

По его словам, взыскание наложено в качестве обеспечительной меры по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Источник также сообщил, что Арсланов обжаловал арест имущества в суде вышестоящей инстанции, поэтому решение еще не вступило в силу.

Ранее российские СМИ сообщали, что высокопоставленный силовик является фигурантом уголовного дела о махинациях при закупке спецтехники для ВС России.

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