Челябинск, , 07:32 — REGNUM В Челябинске бывший сотрудник областного управления Росреестра осуждён за посредничество в передаче взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, Сергей Стрельников передал главному специалисту отдела регионального управления Алексею Лучину деньги от главы одной из фирм. Деньги передавались дважды. Первый раз 30 тыс. рублей, а второй — 500 тыс. Взамен директор фирмы ожидал незаконных действий по госрегистрации права собственности на недвижимость.

Преступления выявила ФСБ. Стрельников получил 5 лет 6 месяцев условно. А Лучин заключил досудебное соглашение, и за получение взятки ему ранее был вынесен такой же приговор.