Новосибирск, , 07:29 — REGNUM Подразделения МЧС России в Новосибирской области переведены в режим повышенной готовности на период новогодних праздников — с 25 декабря по 9 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

В усиленном режиме функционируют специалисты чрезвычайного ведомства, подразделения областной пожарной охраны, аварийно-спасательные формирования и добровольные пожарные.

Всего пожарную безопасность во время праздничных мероприятий будет обеспечивать группировка в составе более 2400 человек и более 1000 единиц техники.

Для контроля за обстановкой развёрнут оперативный штаб ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В регионе на контроле находятся 938 объектов с массовым пребыванием людей, где планируются праздничные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии вводится режим повышенной готовности.